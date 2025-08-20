Хитрый способ: эксперт рассказала о странных вопросах на собеседовании

Карьерный консультант Оксана Семенова заявила, что своеобразные вопросы, на которые так любят сетовать соискатели при поиске работы, позволяют выявить скрытые человеческие качества: стрессоустойчивость, креативность или соответствие компании.

Например, вопрос о том, сколько теннисных мячей поместится в школьный автобус, очень популярен в сфере IT и консалтинге, его цель — проверить способность кандидата мыслить логически, рассказала эксперт в эфире радио Sputnik.

Вопрос о предпочтении в животном, которым человек мог бы теоретически стать, оценивает креативность мышления, а вопрос о любимом фильме ужаса многое скажет о личных предпочтениях.

При столкновении со своеобразными вопросами эксперт посоветовала сохранять спокойствие и профессионализм, отвечать четко и уверенно.