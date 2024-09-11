Хиромант ответил, как узнать главного в доме по длине большого пальца

Психолог и хиромант Альберт Таничев раскрыл секрет, как понять, кто главный в доме по длине пальцев. По его словам, большой палец отвечает за силу характера человека и его эго, сообщает «ФедералПресс» .

«У кого он массивнее и длиннее — тот и является лидером в отношениях. Крупный большой палец сложно упустить. Он будет сильно выделяться на фоне других пальцев и иных пропорций ладони. Дальше все просто. У кого он более выделяющийся — тот себя выдал», — указал Таничев.

При этом у девушек традиционно более маленькие ладони и пальцы по сравнению с мужчинами, поэтому прикладывать руки друг к другу особого смысла не имеет.

Вместе с тем если у обоих супругов большие пальцы крупные — это не очень хорошо. По мнению психолога, в такой семье будет вестись постоянная борьба за власть, и подобные союзы не всегда бывают долговечны. На практике «выживают» браки, в которых есть явные лидер и подчиненный, полагает Таничев.