Хинштейн: волонтеру из Курской области Лямцеву вернули автомобиль

Волонтеру из Курской области Андрею Лямцеву возвращен автомобиль. Возбуждено уголовное дело по статье о самоуправстве, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Александр Хинштейн.

Волонтер развозил гуманитарные грузы. У него обманным путем отобрали автомобиль в Ростовской области и вымогали деньги.

«Судя по тому, что пишут в сети, такая преступная схема, когда у людей обманом забирали машины, а затем вымогали деньги, возможно, была поставлена на поток», — отметил Хинштейн.

Он также выразил надежду, что с этой криминальной схемой будет покончено и виновные понесут ответственность.

Ранее Вооруженные силы Украины в очередной раз обстреляли Курскую область. В результате вражеской атаки с применением беспилотника возле своего дома в деревне Обеста погиб мирный 63-летний мужчина.