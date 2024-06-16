Хинштейн: многим придется ответить погонами за захват заложников в СИЗО Ростова

Захват заложников, который произошел в ростовском СИЗО, является результатом отсутствия профилактики экстремизма, а также распространения деструктивных идей в системе ФСИН России, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Парламентарий считает, что многим «придется ответить погонами» за случившееся. А руководству ФСИН нужно будет сделать выводы из ситуации.

Он спросил, как могло получиться так, что осужденных на подготовку теракта посадили в СИЗО в одну камеру.

«Очевидно, что акция планировалась тщательно и заранее. Только вдумайтесь — у террористов (!) в СИЗО (!) есть мобильные телефоны», — отметил Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его словам, получается, что таким образом сотрудники УФСИН буквально дают несостоявшимся террористам еще один шанс на преступление.

Рано утром в воскресенье шесть заключенных сбежали из камер в СИЗО. Также они захватили двух сотрудников изолятора в Ростове. Террористы заявили о принадлежности к «ИГ»*, а еще преступники потребовали машину, оружие и возможность уехать из страны.

Всех захватчиков ликвидировали при штурме спецназа. В результате проведенной силовиками операции незначительное ранение получил один из работников ФСИН. Заложники освобождены.

*запрещенная в РФ террористическая организация.