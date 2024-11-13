сегодня в 15:28

Хинштейн: ЧОП должны будут с оружием охранять объекты массового пребывания

Частные охранные предприятия (ЧОП), которым поручено защищать объекты массового пребывания, должны будут использовать во время этого оружие. Поправку добавили ко второму чтению законопроекта, который предлагает новую редакцию закона «О частной охранной деятельности», сообщает ТАСС со ссылкой на заявление автора документа и главы комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Парламентарии учли опыт инцидентов последних лет. Среди них и теракт, который был в Крокусе. Согласно действующему в данный момент закону, сотрудникам ЧОП можно исключительно «иметь право на оружие».

«Но обязанности выставлять его на постах у них на сегодня нет», — отметил Хинштейн.

Поправка это изменит. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержал инициативу депутатов.

Ранее сообщалось, что в уголовном деле, которое открыли после теракта в «Крокус сити холле» указаны названия ЧОП и нескольких компаний. Они некачественно предоставляли концертному залу некоторые услуги.