Химки вошли в топ лидеров индекса «IQ городов» страны

Городской округ Химки вошел в число лучших в стране по индексу цифровизации городского хозяйства «IQ городов» по итогам 2023 года. Муниципалитет занял десятое место в рейтинге в категории «крупные города». Итоги были подведены в рамках V Международного форума по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город», сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Мы работаем над тем, чтобы Химки были комфортным, удобным и современным городом. Особое значение здесь играет внедрение цифровых технологий в инфраструктуру. Это наши «умные остановки», ситуационные центры и многое другое», — прокомментировал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Цифровые решения в Химках применяют в разных направлениях, включая также безопасность. Так, только в текущем году в округе установят свыше тысячи камер видеонаблюдения по программе «Безопасный регион». В планах также — создание ситуационного центра для контроля работы освещения. Такое решение позволит управлять всей системой освещения в режиме реального времени.

Индекс «IQ городов» оценивается в рамках проекта «Умный город» в четырех категориях — крупнейшие, крупные и большие города, а также административные центры. Ведомственный проект «Умный город» реализуется Минстроем России с 2018 года в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и программы «Цифровая экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что число посещений госорганов в Подмосковье уменьшилось в 5 раз благодаря цифровым услугам.

«Удобнее, не выходя из дома, получить те или иные услуги. Понятно, что это требует время для того, чтобы научиться работать в госуслугах, но, судя по цифрам, это происходит гораздо быстрее, чем думали скептики», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.