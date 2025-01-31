HeadHunter назвал одного из лучших ИТ-работодателей России

Компания «Авито» вошла в топ-3 рейтинга лучших ИТ-работодателей по версии ежегодного исследования HeadHunter, поднявшись на три позиции, по сравнению с 2024 годом, до второй строчки. Компания также оказалась на четвертом месте в списке самых привлекательных работодателей для ИТ-специалистов, по мнению соискателей. Об этом сообщает пресс-служба «Авито».

В исследовании приняли участие 1729 компаний, из которых 152 стали финалистами в категории «Крупнейшие компании» (с численностью сотрудников от 5000 человек). Рейтинг был составлен на основе опроса 686 тысяч соискателей.

Итоговые результаты формировались из трех этапов оценки, каждый из которых имел свой вес: экспертной оценки HR-специалистов компании, eNPS-опроса сотрудников (измерение уровня удовлетворенности работой в компании) и опроса соискателей на платформе hh.ru.

Ранее компания была включена в список лучших работодателей для студентов по версии FutureToday. В 2024 году компания также получила платиновый статус работодателя от Forbes и высшую оценку РБК. Кроме того, Changellenge назвал «Авито» лучшей компанией в категории «Маркетплейсы и Ecommerce».

На сегодняшний день в «Авито» работает 10 тыс. сотрудников, а офисы компании расположены в четырех городах России: Самаре, Казани, Санкт-Петербурге и Москве.