Хасбик намерен обратиться в полицию из-за долга в 1,5 млн рублей

Именно эту сумму Хасбулла одолжил знакомому в прошлом году для решения проблем. Однако после получения денег мужчина перестал выходить на связь, а все попытки вернуть долг оказались безуспешны.

Теперь Хасбик опубликовал в соцсетях обращение, в котором заявил, что вынужден обратиться в полицию и даже привел цитаты из Корана о важности возвращения долга.

Ранее московского трэш-стримера арестовали за плевок в георгиевскую ленту. В мае 2025 года мужчина во время стрима осквернил символ воинской славы за донат.

