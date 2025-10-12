Хасбик намерен обратиться в полицию из-за долга в 1,5 млн рублей
Блогер Хасбик (Хасбулла Магомедов) намерен обратиться в правоохранительные органы из-за должника. Звезде соцсетей не вернули 1,5 млн рублей. сообщает Baza.
Именно эту сумму Хасбулла одолжил знакомому в прошлом году для решения проблем. Однако после получения денег мужчина перестал выходить на связь, а все попытки вернуть долг оказались безуспешны.
Теперь Хасбик опубликовал в соцсетях обращение, в котором заявил, что вынужден обратиться в полицию и даже привел цитаты из Корана о важности возвращения долга.
Ранее московского трэш-стримера арестовали за плевок в георгиевскую ленту. В мае 2025 года мужчина во время стрима осквернил символ воинской славы за донат.
