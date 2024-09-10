Харви Вайнштейна экстренно госпитализировали для операции на сердце

Американского продюсера Харви Вайнштейна госпитализировали для срочной операции на сердце, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на The Sun.

Кинопродюсера доставили из тюрьмы острова Рикерс в больницу Белвью.

У 72-летнего продюсера есть проблемы со здоровьем, в том числе диабет. Недавно он заболел коронавирусом и двусторонней пневмонией.

В 2020 году суд приговорил Вайнштейна к тюремному заключению по обвинению в изнасиловании.

Ранее умер актер Джеймс Эрл Джонс, озвучивший Дарта Вейдера в серии фильмов «Звездные войны».