Харламов заинтриговал поклонников намеком на свадьбу с Ковальчук

Харламов и Ковальчук опубликовали видео с намеком на скорую свадьбу

Известный юморист и шоумен Гарик Харламов вновь оказался в центре внимания, опубликовав интригующее видео в социальных сетях. Ролик, где он вместе со своей возлюбленной, актрисой Катериной Ковальчук, загадочно смотрит в камеру под звуки романтичной песни Love Story, вызвал бурю догадок о возможной скорой свадьбе пары, сообщает «Царьград» .

Подлил масла в огонь и комментарий Харламова, сопровождавший публикацию — лаконичное «Тили-тили-тесто». Этой детской считалкой комик, вероятно, намекнул на грядущие перемены в личной жизни.

Однако ни сам Харламов, ни его представители пока не давали официальных разъяснений относительно интригующего видео. Поэтому фанатам остается лишь гадать, действительно ли в ближайшее время состоится свадьба популярного артиста.

Также не исключено, что такой публикацией шоумен просто решил подчеркнуть, что в отношениях с Катериной у них полная идиллия.