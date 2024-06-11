Хантера Байдена признали виновным в незаконном приобретении оружия

Суд присяжных признал 54-летнего сына американского президента Джо Байдена виновным по всем трем пунктам обвинения по делу о незаконном приобретении оружия на фоне приема наркотиков, передает РБК .

Как сообщает американский телеканал CNN, Хантер Байден обвиняется в незаконном владении револьвером Colt Cobra 38 Special, который он приобрел в октябре 2018 года, а также предоставлении ложных данных продавцу оружия и регистрирующим органам.

При заполнении необходимых для покупки оружия документов Хантер скрыл факт, что употребляет наркотики и до 2019 года имел зависимость. Байдену младшему может грозить до 25 лет лишения свободы и штраф размере около 750 тыс. долларов.

Это первый случай, когда ближайший родственник президента Соединенных Штатов был признан виновным в совершении преступления во время пребывания отца на посту главы государства.

Ранее телеканал CNN сообщал, что Хантер Байден требовал от дилеров наркотики, отсылая изображения белого порошка. Доказательства были представлены в суде.