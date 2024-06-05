Американскому суду показали кадры белого вещества из переписки сына Байдена

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Сын президента США Хантер Байден требовал от дилеров наркотики, отсылая изображения белого порошка, пишет RT со ссылкой на CNN.

Эти доказательства были представлены в суде. По американским законам, наркозависимым запрещено покупать оружие.

Однако, Байден-младший употреблял наркотики, но все равно приобрел пистолет.

Со слов неназванного агента ФБР, Хантер Байден писал сообщение дилерам, прикладывая фото веществ. Изображения были обнаружены во время изучения электронных устройств сына главы Белого дома.

Суд продолжается. Байдену грозит до 25 лет лишения свободы и значительный денежный штраф, указано в статье.