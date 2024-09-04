ХАМАС выложил видео с «последним посланием» россиянина, убитого в Секторе Газа

На опубликованных кадрах мужчина говорит на иврите, при этом внизу видны субтитры на арабском и английских языках. Некоторые реплики Лобанова специально повторяются.

По словам мужчины, все заложники находятся в крайне тяжелом положении. Им не хватает еды, воды и предметов личной гигиены. Также заложники испытывают страх и проблемы со сном. Боевики 10 раз перевозили Лобанова разные места якобы для спасения его жизни.

В заключении россиянин обратился к израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху и правительству еврейского государства.

«Вы потерпели неудачу и пренебрегли нами 7 октября. И сейчас вы продолжаете терпеть неудачу в каждой попытке освободить нас живыми. Вы просто убиваете нас тем, что не пошли на сделку», — сказал Лобанов.

Как сообщают власти Израиля и объединение семей заложников, боевики ХАМАС заранее готовят тексты для записи и последующей публикации подобных видео.

Ранее ХАМАС опубликовал в Сети видеоролик с убитыми заложниками, среди которых был и гражданин РФ Александр Лобанов. Террористы пообещали, что скоро появятся видеоролики с последними словами израильтян.