ХАМАС освободил еще четырех израильских заложниц

сегодня в 14:03

На территорию Израиля из сектора Газа в сопровождении военных прибыла группа из четырех гражданок еврейского государства, которых освободили из плена палестинского радикального движения ХАМАС, сообщает ТАСС .

«Некоторое время назад в сопровождении сил Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности четверо возвращающихся заложниц пересекли границу и оказались на израильской территории», — заявили в пресс-службе израильской армии.

В ЦАХАЛ отметили, что освобожденные заложницы следуют в пункт встречи на юге Израиля, где они смогут увидеть своих родных.

По данным местного телеканала «Аль-Кахира аль-Ихбария», освобожденных израильтянок в центре Газы приняли сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК). Заложниц организации передала группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама», которые являются представителями боевого крыла движения ХАМАС.

Ранее власти Израиля утвердили закон, устанавливающий уголовную ответственность за отрицание нападения боевиков ХАМАС на еврейское государство, которое произошло 7 октября 2023 года.