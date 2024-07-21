Хакеры взломали российские и украинские Telegram-каналы, призвав сложить оружие

Неизвестные взломали десятки российских и украинских Telegram-каналов, а затем опубликовали текст с призывом «сложить оружие и вместе искать пути к миру», сообщает Baza .

«Сколько людей нам еще нужно потерять, чтобы понять, что война не решит наши проблемы? <…> Запад использует Украину в своих целях, совершенно не заботясь о жертвах», — говорится в публикации.

Судя по тексту, работа хакеров была направлена на украинские каналы, однако пострадали и многие российские.

Предположительно, TG-каналы были взломаны с помощью бот-постинга Fleep Bot.

В мае хакеры взломали и опубликовали на украинских сайтах цитату президента России Путина о братстве российского и украинского народов. Информацию разместили на более чем ста сайтах по всей Украине.