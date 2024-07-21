Хакеры взломали российские и украинские Telegram-каналы, призвав сложить оружие
Фото - © Unsplash.com
Неизвестные взломали десятки российских и украинских Telegram-каналов, а затем опубликовали текст с призывом «сложить оружие и вместе искать пути к миру», сообщает Baza.
«Сколько людей нам еще нужно потерять, чтобы понять, что война не решит наши проблемы? <…> Запад использует Украину в своих целях, совершенно не заботясь о жертвах», — говорится в публикации.
Судя по тексту, работа хакеров была направлена на украинские каналы, однако пострадали и многие российские.
Предположительно, TG-каналы были взломаны с помощью бот-постинга Fleep Bot.
В мае хакеры взломали и опубликовали на украинских сайтах цитату президента России Путина о братстве российского и украинского народов. Информацию разместили на более чем ста сайтах по всей Украине.