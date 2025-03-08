Хакеры все больше интересуются онлайн-магазинами косметики

Пашков: киберпреступники в 9 раз чаще интересуются онлайн-магазинами косметики

Киберпреступники в девять раз чаще начали проявлять интерес к онлайн-магазинам в первую неделю марта. Хакеры пытались найти уязвимости для проведения атаки и воровства денег, сообщает РИА Новости глава направления WAF ГК «Солар» Алексей Пашков.

С начала марта киберпреступники увеличили количество сканирований онлайн-магазинов косметики. С 1 марта число выросло в два раза по сравнению со средним значением в феврале.

К 7 марта количество сканирований поднялось в девять раз по сравнению с аналогичным показателем. Киберпреступники хотели совершить атаку и отобрать у компании прибыль.

Специалисты обнаружили SQL-инъекции, сделанные в адрес онлайн-магазинов парфюмерии и косметики. Так называют процедуру встраивания кода. С помощью нее киберпреступники могут получить несанкционированный доступ к базам данных компании.

Ранее хакеры взломали холодный криптовалютный кошелек Ethereum криптовалютной биржи Bybit. Киберпреступники похитили с него 1,1 млрд долларов.