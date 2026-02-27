Хакеры атакуют сайт Минобороны России

сегодня в 18:12

27 февраля в Роскомнадзоре сообщили, что сайт Минобороны России подвергается DDoS-атаке, пишет ТАСС .

Специалисты делают все возможное, чтобы отразить атаку киберпреступников как можно скорее. Техническая служба работает над восстановлением официального сайта оборонного ведомства России.

Стоит отметить, что сайт Роскомнадзора также подвергается хакерской атаке.

Предварительно известно, что злоумышленники атакуют ресурс с территории разных стран, в том числе России, Китая и США.

