Благотворительность, неравнодушие и сострадание — это важный показатель российского общества, и главное, чтобы как можно больше людей понимали, что есть те, кто готов помочь, сообщил народный артист Российской Федерации Константин Хабенский.

В Национальном центре «Россия» проходит пятый Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ. Это самое масштабное событие в РФ, которое посвящено волонтерству, социальному партнерству и благотворительности. Мероприятие объединило тысячи участников из всех регионов страны и представителей 47 зарубежных государств.

«Я, наверное, их тех людей, которые, если начинают что-то делать, то стараются это не бросать и довести до конца. Мне кажется, что благотворительность, неравнодушие и сострадание — очень серьезный показатель состояния общества в нашей стране. И это очень важно, для того чтобы каждый человек <…> понимал, что мы вместе, что всегда найдется плечо или рука, для того чтобы поддержать друг друга», — сказал Хабенский журналистам на Международной премии и форуме #МЫВМЕСТЕ.

3, 4 и 5 декабря проходит ключевое событие форума — церемония вручения Международной премии #МЫВМЕСТЕ. Национальный трек премии включает категории «НКО и проекты», «Личность», «Территории», «Компании», 12 номинаций, 3 спецноминации. В международном треке — 2 номинации: «Помощь людям» и «Устойчивое будущее».

