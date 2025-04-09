Гуцул недовольна решением суда перевести ее под домашний арест
Главу Гагаузии Гуцул перевели под домашний арест
Фото - © РИА Новости, Дмитрий Осматеско
Суд в Кишиневе решил изменить меру пресечения ранее арестованной главе Гагаузии Евгении Гуцул на домашний арест. Однако женщину это не устроило, так как она рассчитывала на освобождение, сообщает РИА Новости.
Как отмечает РЕН ТВ, сторонники политика поздравили ее сразу после оглашения решения о переводе под домашний арест.
При этом Гуцул надеялась на полное освобождение. Ее адвокаты собираются опротестовать решение суда.
Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинева по обвинению в незаконном финансировании избирательной кампании. Затем ее поместили под арест на 20 суток.