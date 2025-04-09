Гуцул недовольна решением суда перевести ее под домашний арест

Суд в Кишиневе решил изменить меру пресечения ранее арестованной главе Гагаузии Евгении Гуцул на домашний арест. Однако женщину это не устроило, так как она рассчитывала на освобождение, сообщает РИА Новости .

Как отмечает РЕН ТВ, сторонники политика поздравили ее сразу после оглашения решения о переводе под домашний арест.

При этом Гуцул надеялась на полное освобождение. Ее адвокаты собираются опротестовать решение суда.

Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинева по обвинению в незаконном финансировании избирательной кампании. Затем ее поместили под арест на 20 суток.