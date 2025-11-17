Гуриев* и Касьянов* внесены в перечень террористов и экстремистов в РФ

Экономист Сергей Гуриев* и экс-премьер России Михаил Касьянов* попали в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, сообщает ТАСС .

На сайте ведомства появились их данные. Гуриева* и Касьянова* внесли в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

«Гуриев Сергей Маратович, 21.10.1971 г. р., г. Орджоникидзе Республики Северная Осетия; <…> Касьянов Михаил Михайлович, 08.12.1957 г. р., Московская область», — указано в перечне.

Ранее обоих признали иноагентами. Также против Касьянова* и еще нескольких человек возбудили уголовное дело по статье о насильственном захвате власти и создании террористической организации.

*Признаны иноагентами в РФ, включены перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга*

