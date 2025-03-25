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Гул от ТЭЦ мешает спать жителям Бирюлева в Москве

Жители Бирюлева в Москве постоянно слышат громкий гул, который издает местная ТЭЦ-26. Звук, напоминающий пролетающий самолет, раздается с воскресенья, сообщает « Осторожно, Москва ».

Гул не прекращается даже в ночное время суток. Местные жители не могут выспаться.

Представители ТЭЦ отметили, что проводятся работы по наладке оборудования. Они продлятся до 27 марта.

Ранее в Москве произошел мощный пожар на ТЭЦ. Из-за него даже перекрыли автомобильное движение.