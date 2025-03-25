Гул от ТЭЦ мешает спать жителям Бирюлева в Москве
Фото - © ПАО «Мосэнерго»/Анна Самарина, CC BY-SA 3.0/Wikipedia.org
Жители Бирюлева в Москве постоянно слышат громкий гул, который издает местная ТЭЦ-26. Звук, напоминающий пролетающий самолет, раздается с воскресенья, сообщает «Осторожно, Москва».
Гул не прекращается даже в ночное время суток. Местные жители не могут выспаться.
Представители ТЭЦ отметили, что проводятся работы по наладке оборудования. Они продлятся до 27 марта.
Ранее в Москве произошел мощный пожар на ТЭЦ. Из-за него даже перекрыли автомобильное движение.