Губернаторские карусели Подмосковья посетили 6,3 тыс жителей и гостей за неделю

За последнюю неделю восемь аттракционов «Сказка», установленных в разных городах Подмосковья, посетили 6,3 тыс. человек. Наибольшей популярностью пользовалась карусель в Центральном парке Ногинска, принявшая 3,9 тыс. гостей, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Этот исторический парк, основанный еще в XIX веке, превратился в современный центр семейного досуга с детскими площадками, батутами и культурными мероприятиями.

Второе место в рейтинге посещаемости заняла карусель в Сергиевом Посаде, на которой прокатились 3,5 тыс. человек. Аттракцион находится в парке «Скитские пруды». Замыкает тройку лидеров аттракцион на Житной площади Коломны, собравший более 3,3 тыс. посетителей.

В летний сезон при хорошей погоде на каждой из этих каруселей фиксируется около 3,5 тыс. посещений в неделю, то есть 12-15 тыс. в месяц. Зимой поток гостей сокращается до 1,5-2 тыс. человек. Все карусели работают бесплатно с 11:00 до 20:00, за исключением понедельника и вторника (кроме Домодедова, где аттракцион открыт без выходных).

Особенностью проекта стали не только его доступность, но и продуманный дизайн. Известный художник Денис Симачев создал концепцию, сочетающую эстетику и практичность. Все карусели выполнены из материалов, устойчивых к капризам подмосковной погоды, что позволяет им функционировать круглый год.

Аттракционы «Сказка» стали важной частью программы по созданию комфортной городской среды в Подмосковье. Их расположение в популярных парках и скверах способствует развитию семейного отдыха и делает города региона более привлекательными для жителей и туристов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.

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