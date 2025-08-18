Губернаторские карусели Подмосковья посетили 20 тыс жителей и гостей за неделю

Восемь тематических аттракционов «Сказка» в Московской области за неделю посетили 20,74 тыс. человек. Наибольшей популярностью пользовалась карусель в Ногинске, которую опробовали 4 тыс. гостей, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья.

Лидером по посещаемости стал парк в Ногинске, за ним следуют Воскресенск с 2,9 тыс. и Сергиев Посад с 2,8 тыс. посетителей.

В летний сезон при благоприятных погодных условиях каждый из аттракционов в среднем принимает около 3,5 тысячи посетителей еженедельно, что составляет 12-15 тысяч прокатов в месяц.

В ведомстве напомнили, что все карусели работают бесплатно с 11:00 до 20:00, выходные дни — понедельник и вторник. Исключение составляет Домодедово, где аттракцион функционирует без выходных.

Особую ценность проекту придает не только его общедоступность, но и уникальный дизайн, разработанный дизайнером Денисом Симачевым. Все конструкции выполнены из специальных материалов, устойчивых к переменчивой погоде, что обеспечивает их круглогодичную эксплуатацию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.