Губернатор Воробьев: 1,76 миллиона детей проживают в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе проживает 1,76 млн детей и программа по обеспечению их безопасности продолжится до 2030 года.

«Детский контингент в Подмосковье составляет 1,761 млн человек и постоянно растет. <…> Президентская программа предполагает комплексную безопасность детей», — отметил Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами муниципальных образований.

Он уточнил, что эту программу продолжат до 2030 года.

Ранее состоялось первое заседание Общественного совета при министерстве образования Московской области в обновленном составе. В рамках заседания участникам представили итоги реализации национального проекта «Образование» за период с 2019 по 2024 год, включая федеральный проект «Цифровая образовательная среда». Также состоялось обсуждение планов на 2025 год. В числе ключевых направлений — поддержка инфраструктуры, созданной в рамках национального проекта «Образование», и реализация проекта «Молодежь и дети».