Актуальные вопросы в сфере образования обсудили в Подмосковье

Общественный совет стал открытой площадкой для обсуждения актуальных вопросов, согласования позиций и выработки решений, направленных на развитие образовательной системы в регионе.

В обновленный состав вошли представители Общественной палаты Московской области: заместитель председателя Комиссии по здоровому образу жизни и спорту Зайнетдинов Марат, председатель Комиссии по науке, образованию и развитию наукоградов Куракин Константин, председатель Комиссии по здравоохранению Мартынов Евгений, заместитель председателя Комиссии по общественному контролю и взаимодействию с органами власти Стогов Олег, Святослав Громов, Макеев Юрий, а также представители различных образовательных учреждений Подмосковья: директор Балашихинского лицея Дмитрий Белоусов, директор Областной гимназии им. Е. М. Примакова Майсурадзе Майя, ректор Государственного гуманитарно-технологического университета Галина Скударева, и. о. директора СОШ № 4 Орехово-Зуевского городского округа Панфилов Алексей, заместитель директора коломенской Гимназии № 2 «Квантор» Кузнецова Светлана, заместитель директора «Физтех-лицейя» имени П. Л. Капицы Рыжова Ирина, руководитель частного общеобразовательного учреждения «Жар-Птица» Иванова Екатерина, первый проректор Государственного социально-гуманитарного университета Хэкало Сергей, директор Ногинского колледжа Чистов Андрей, директор Дворца культуры городского округа Ступино Шалыгина Юлия.

С приветственным словом к участникам обратилась Лариса Сулима, заместитель министра образования Московской области. «Общественный совет — это открытая площадка для обсуждения актуальных тем, согласования позиций и выработки решений, направленных на развитие образовательной системы в регионе. Уверена, что он станет эффективным лоббистом интересов каждого жителя Московской области», — подчеркнула она.

В рамках заседания участникам представили итоги реализации национального проекта «Образование» за период с 2019 по 2024 год, включая федеральный проект «Цифровая образовательная среда». Также состоялось обсуждение планов на 2025 год. В числе ключевых направлений — поддержка инфраструктуры, созданной в рамках национального проекта «Образование», и реализация проекта «Молодежь и дети».

За последние пять лет образовательная система региона достигла выдающихся результатов:

создано 505 центров «Точка роста» и 5 детских технопарков «Кванториум»;

построено 166 новых школ, а в сельские образовательные учреждения привлечено 107 педагогов по программе «Земский учитель»;

обновлена материально-техническая база для детей с ОВЗ и спортивная инфраструктура образовательных организаций;

создан Центр выявления и поддержки одаренных детей, обеспечено функционирование 13 606 новых мест дополнительного образования;

модернизирована база мастерских СПО в 57 колледжах региона;

в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» оснащено мультимедийным и компьютерным оборудованием 798 школ, установлено 4190 интерактивных панелей, 1233 телевизора Smart TV, 19 856 ноутбуков и 2265 проекторов.

«Общественный совет призван объединить неравнодушных к теме образования граждан Московской области, продвигать общие интересы, быть живой, динамичной и открытой площадкой для согласования позиций, вырабатывать и предлагать новые решения, которые пойдут на пользу системе образования региона», — отметила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

В 2025 году планируется продолжить развитие образовательной среды. В рамках проекта «Профессионалитет» доля трудоустроенных выпускников программ СПО должна достичь 85%. При реализации проекта «Педагоги и наставники» планируется произвести более 43 тысяч выплат за классное руководство и кураторство. Кроме того, ожидается, что услугами дополнительного образования будут пользоваться 84% детей в возрасте от 5 до 18 лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.