Губернатор: в границах Подгоренского района Воронежской области ввели режим ЧС

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Режим ЧС ввели в границах населенного пункта Подгоренского района Воронежской области. Там случилось происшествие с дроном ВСУ, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

По словам Гусева, детонация взрывоопасных объектов продолжается.

«В результате одного из взрывов загорелась хозпостройка жилого дома. Пожар уже ликвидировали. Пострадавших нет», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Глава региона добавил, что в регионе перекрыли участок дороги, проходящей через населенный пункт, жителей эвакуируют в пункты временного размещения.

Ранее в Воронежской области в результате падения остатков дронов произошел пожар на одном из складов, предварительно пострадавших нет.