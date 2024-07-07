Губернатор: в границах Подгоренского района Воронежской области ввели режим ЧС
Режим ЧС ввели в границах населенного пункта Подгоренского района Воронежской области. Там случилось происшествие с дроном ВСУ, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
По словам Гусева, детонация взрывоопасных объектов продолжается.
«В результате одного из взрывов загорелась хозпостройка жилого дома. Пожар уже ликвидировали. Пострадавших нет», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Глава региона добавил, что в регионе перекрыли участок дороги, проходящей через населенный пункт, жителей эвакуируют в пункты временного размещения.
Ранее в Воронежской области в результате падения остатков дронов произошел пожар на одном из складов, предварительно пострадавших нет.