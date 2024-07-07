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Пожар вспыхнул в Воронежской области после падения остатков беспилотника

В Воронежской области в результате падения остатков дронов произошел пожар на одном из складов, предварительно пострадавших нет, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«Минувшей ночью дежурными силами ПВО были обнаружены и уничтожены несколько БПЛА над территорией Воронежской области. При падении их остатков произошел пожар на одном из складов. В Подгоренском районе началась детонация взрывоопасных объектов», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Гусева, на месте ЧП находятся оперативные службы. Также приехали представители власти и военнослужащие.

Губернатор уточнил, что, если понадобится эвакуация жителей, заранее подготовили автобусы. С население провели инструктаж по безопасности.

Александр Гусев держит оперативную ситуацию в регионе на контроле.

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