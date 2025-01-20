Губернатор Русских: ветеранам в Ульяновской области выплатят по 300 тысяч рублей

В Ульяновской области установили единовременную региональную выплату в размере 300 тыс. рублей, которую получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, сообщил губернатор региона Алексей Русских в Telegram-канале .

Она станет дополнением к установленным федеральным единовременным выплатам, указ о которых подписал президент РФ Владимир Путин. Ветеранам и их вдовам, малолетним узникам концлагерей предоставят по 80 тыс. рублей.

Выплату в размере 55 тыс. рублей, согласно указу президента, получат труженики тыла и жители блокадного Ленинграда, совершеннолетние узники концлагерей и те, кто работал на объектах ПВО, морских и авиабазах, строил оборонительные сооружения.

Русских напомнил, что российский лидер поставил задачи по сохранению исторической памяти о ВОВ и увековечиванию подвигов тех, кто спас страну. Губернатор Ульяновской области отметил, что в преддверии 80-летия Великой Победы в регионе приведут в порядок мемориалы, памятники и могилы ветеранов.

В области займутся наделением всех участников ВОВ званием «Почетный гражданин» региона, города или муниципалитета. Русских уже дал соответствующие поручения.