Губернатор Подмосковья Воробьев: 20 тонн гумпомощи прибыли из Балашихи в Курск

Акция «Доброе дело» продолжается. Очередная фура с гумпомощью прибыла из Балашихи в Курск, в ней примерно 20 тонн груза, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Предметы для отправки в приграничный регион приобретали предприниматели Подмосковья. Многие из бизнесменов принимают участие в «Добром деле» не в первый раз, отметил губернатор.

В рамках гуманитарной помощи соотечественникам направлены средства личной гигиены, продукты питания и предметы первой необходимости. В Курск уже были переданы пять подобных фур. Суммарная масса отправленных вещей составила 100 тонн, добавил Воробьев.

«Всего с 2022 года в новые и приграничные регионы отправили около 7,7 тыс. тонн гуманитарки. Спасибо нашим жителям, бизнесменам и волонтерам, которые помогают организовывать сборы и доставки гуманитарной помощи. Ваша поддержка очень важна», — подчеркнул губернатор Московской области в своем Telegram-канале.