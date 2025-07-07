Губернатор Подмосковья рассказал о трансформации юридической службы

Все, что касается трансформации юридической службы, дает высвобождение денег, ресурсов и приносит эффективность. В этом в том числе помогает автоматизация, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Трансформация юридических служб. <…> Сегодня такое количество кадровиков, такое количество бухгалтеров в современном мире… Они все очень хорошие, все нам нужны, но чуть на другом направлении. Поэтому все, что касается трансформации в этой сфере, дает высвобождение денег, ресурсов и соответственно дает эффективность. Это и есть трансформация: ее две ключевые цели», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона.

Он добавил, что при этом все задачи выполняются, в том числе через автоматизацию.

«Обращаю внимание, что есть ряд уже успешных практик. В третьей сфере, достаточно широко используемой, — это юриспруденция, юристы. Не хочу обидеть юристов. Я знаю, что это всегда особенная специальность, навыки, знания. Но вместе с тем — у нас внедрение идет, например, в Псковской и Новосибирской областях, по типовым искам и документам. Там нет ничего сложного или особенного — типовые вещи сегодня машина делает быстрее, легче. И человеку по большому счету это уже неинтересно делать», — отметил губернатор.

Воробьев уточнил, что важен опыт Амурской области: там, где уполномоченный по правам предпринимателей не нашел себе в штат юристов, он использует искусственный интеллект, и это дает эффект.