Губернатор Подмосковья: на праздниках нужно обратить внимание на безопасность

Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал региональные власти во время новогодних праздников сконцентрировать усилия на безопасности и чистоте, передает корреспондент РИАМО.

«Праздники, во всех регионах, и особенно в Подмосковье, это всегда время, которое требует особого внимания от пожарных, спасателей, нашего главка МВД и безусловно, все, что касается хозяйства. Поэтому обращаю ваше внимание, коллеги, на важность нахождения на местах и ответственности, за те направления, которые входят в сферу вашей обязанности», — обратился Воробьев к руководителям министерств и главам округов в ходе оперативного совещания.

Ранее глава Подмосковья отметил, что 23 декабря в регионе состоится высший совет властей области, в ходе которого будут подведены итоги за 2024 год и обозначены приоритетные задачи на ближайшее будущее.

«Это важная работа, которая касается всего, что волнует человека», — уточнил губернатор.