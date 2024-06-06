Губернатор Подмосковья на ПМЭФ представил Владимиру Соловьеву робота Женю

Особое внимание в презентации стенда столичного региона губернатор уделил востребованной инновации в сфере ЖКХ — роботу Жене.

Робот Женя помогает в решении вопросов по короткому номеру 122*4, когда жители региона не могут дозвониться до управляющих компаний и сообщить о проблеме. Одним из основных преимуществ робота Жени является его алгоритм. Несмотря на то, что система максимально цифровизована, в экстренных ситуациях робот переводит на человека.

На ПМЭФ его физическое воплощение рассказывает о Московской области, проектах, которые в ней реализуются, Центре управления регионом, достижениях в сфере ЖКХ, инвестициях, туризме.

Ранее в Сети появилось видео с роботом Женей. Воробьев опубликовал кадры с ПМЭФ в Telegram-канале.

«Ждем всех, кто на ПМЭФ, у нашего стенда: пить подмосковный лимонад и думать о том, как далеко зашел прогресс», — написал губернатор Подмосковья.