Губернатор Одессы потребовал запретить исполнение российских композиций

В Одессе сотрудники полиции прибыли в ночной клуб Palladium после того, как диджей включил русскоязычную композицию, сообщает газета «Известия» .

Инцидент произошел во время вечеринки, где прозвучала песня «Гламур» белорусских исполнителей. По данным издания «Страна.ua», посетители заведения массово подпевали исполнителям.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер отреагировал на инцидент заявлением в Telegram.

Он подчеркнул, что русскоязычная музыка не должна звучать в клубах и других публичных местах, и поручил провести проверку действий администрации заведения. По его словам, ситуация будет изучена для принятия дальнейших мер.

Ранее жители Одессы устроили драку с представителями военкомата.