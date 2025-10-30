Одесситы устроили массовую драку с сотрудниками ТЦК и перевернули их автобус

В украинской Одессе мужчины устроили массовую драку с сотрудниками Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК). Местные жители перевернули автобус сотрудников военкомата, а затем начали разбивать стекла ногами, сообщает Telegram-канал соседней страны «Х***** Одесса».

На опубликованной записи видно, что автобус ТЦК лежит на боку. Мужчина стоит рядом с лобовым стеклом и разбивает его ногами. Другие люди тоже бьют машину.

Затем протестующие начали еще сильнее раскачивать автобус ТЦК.

Также было выложена запись перед дракой. На ней несколько сотрудников ТЦК стояли рядом со своим автобусом. Вокруг них стояла разъяренная толпа одесситов, состоящих из нескольких десятков мужчин. Сотрудников военкоматов начали бить и толкать.

Затем работники ТЦК спрятались в автобусе. Мужчины начали кидать в него покрышки, подручные предметы, перевернули транспортное средство. Затем сотрудников военкомата достали из автомобиля и выгнали с рынка.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.