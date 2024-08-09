Губернатор Курской области призвал местных жителей не помогать Украине
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Не публиковать в интернете работу систем противовоздушной обороны и передвижения российских войск призвал в Telegram-канале врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.
Глава региона также попросил людей не переписываться с незнакомыми пользователями в социальных сетях. Особенно нужно остерегаться диалогов, в которых собеседник пытается выведать обстановку в населенном пункте или информацию о передвижении российских войск.
Смирнов добавил, что из-за беспечности некоторых граждан могут погибнуть солдаты ВС РФ, защищающие регион. Противник и так использует современные средства для разведки. Нужно хотя бы не давать ему получать данные из открытых источников.
Ранее в Сети появились кадры отправки дополнительных подразделений ВС РФ в Курскую область. В колоннах заметили танки, РСЗО, бронеавтомобили.