Губернатор Курганской области высказался по поводу этнических объединений

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в программе «Царьград. Главное» поделился, что в регионе количество безработных уменьшилось в 25 раз, однако впервые за несколько десятилетий там фиксируется дефицит кадров, сообщает «Царьград» .

На вопрос о гастарбайтерах политик ответил однозначно — в регионе их практически нет. Он объяснил, что Курганская область выступает транзитным регионом для иностранных специалистов. Это обусловлено тем, что рядом располагаются более крупные области, включая северные территории, куда они направляются через Курганскую область. По его словам, сам регион не занимается привлечением мигрантов.

Ранее губернатор отмечал, что ряд национальных общин защищают своих соотечественников, которые совершили правонарушения, и оказывают влияние на органы правопорядка.

«Я сказал, что такие диаспоры в течение суток должны быть ликвидированы, то есть автоматически быть снятыми с учета как юрлица. Это не жестко, это правильно. Потому что страна, которая хочет, чтобы в ней было безопасно и уютно, должна себя защищать», — заявил Шумков.