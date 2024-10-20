Губернатор Курганской области Вадим Шумков назвал чайлдфри борьбой против Бога

В информационной повестке долго пытаются нормализовать смешение гендерных ролей женщин и мужчин — чайлдфри. Это пытаются подать, как что-то «продвинутое», сообщил в своем Telegram-канале губернатор Курганской области Вадим Шумков.

При этом в замысле Бога было «сделать мужчину мужчиной, а женщину женщиной». Поэтому они получили возможность иметь потомство, отметил Шумков.

«Потому любая попытка «покачать» эту тему, равно как и всякое отступление от сути замысла, является не проявлением некоей свободы, но открытым конфликтом с Богом. Прямым спором с ним», — считает губернатор Курганской области.

Ранее Госдума приняла в I чтении законопроект о штрафах за пропаганду чайлдфри в России. В случае утверждения он будет касаться материалов в рекламе, средствах массовой информации, интернете и кино.