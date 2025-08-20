Губернатор ЯНАО открыл самый большой спорткомплекс в Ноябрьске

В Ноябрьске к юбилею города открылся спортивный комплекс «Факел». Двухуровневое сооружение способно единовременно принять 150 спортсменов и 300 гостей. В торжественной церемонии открытия участвовал глава ЯНАО Дмитрий Артюхов, передает «Север-Пресса» .

В новом спорткомплексе есть зал для секции баскетбола. Отдельно оборудован зал для бокса с двумя стандартными площадками. Любители настольного тенниса тоже нашли тут свой дом — долгое время они занимались в тесном подвале детсада.

«Сегодня мы не просто открываем величественный, блестящий, многофункциональный дворец спорта „Факел“ тут в Ноябрьске. Мы пишем настоящую историю спорта России. На этой футбольной, баскетбольной площадке, площадках для бокса и настольного тенниса, без всякого сомнения, вырастут чемпионы, которые будут отстаивать честь нашей великой страны на самых главных мировых спортивных соревнованиях», — сказал комментатор Дмитрий Губерниев.

В тренажерном зале установлено современное оборудование (27 тренажеров), есть медкабинеты, зона допинг-контроля, комната отдыха, душевые. Спорткомплекс доступен инвалидам-колясочникам благодаря удобному пандусу.