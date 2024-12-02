Губернатор Андрей Воробьев дал напутствие подмосковной молодежи

«Пока мы едины — мы непобедимы. Я считаю, что в жизни важно умение чувствовать плечо близкого человека, члена семьи, друга или подругу. А это всегда очень важно, потому что каждый из нас проходит через разные сложности. Кого-то эти сложности ломают, в наши планы ломаться не входит. А это значит, <…> что у каждого человека должен быть характер и единомышленники», — сказал Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN.

Ранее губернатор поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию. Он подчеркнул, что подмосковные волонтеры — люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ.

Мероприятие прошло в рамках проекта «МЫ БУДУЩЕЕ. СИЛА СМЫСЛОВ» — серии паблик-токов, где молодые ребята встречаются с топовыми спикерами и лидерами общественного мнения.