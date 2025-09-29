Guardian: подросток погиб при попытке добраться до Британии на лодке

На одном из пляжей на севере Франции нашли тело подростка. Предварительно установлено, что он погиб при попытке пересечь Ла-Манш на небольшой лодке, чтобы добраться до Великобритании, сообщает RT со ссылкой на The Guardian.

Скорее всего, погибший выпал из лодки.

Как пишет издание, подросток находился на борту переполненной лодки, из которой в море упали еще 48 человек, которых позже удалось спасти.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

