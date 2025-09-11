Грузовой корабль «Прогресс МС-32» вышел на орбиту после старта с Байконура

Ракета-носитель «Союз 2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-32» вышла на орбиту, стартовав на Международную космическую станцию (МКС) с космодрома Байконур, сообщает пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

Ракета стартовала в четверг в 18:54 по московскому времени.

«Выведение корабля на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени ракеты, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей — штатно», — говорится в сообщении.

Стыковка с модулем «Звезда» российского сегмента МКС запланирована на 20:27 13 сентября.

Корабль доставит на МКС свыше 2,5 тонн груза. В него войдут топливо для заправки систем станции, питьевая вода, продукты питания, свежие овощи и фрукты, азот для поддержания атмосферы на МКС, а также медицинские и санитарно-гигиенические принадлежности.

Кроме того, будет доставлено более 200 кг оборудования и расходных материалов для проведения научных экспериментов, в том числе новый скафандр для выходов в открытый космос модели «Орлан-МКС» под номером 7.

Ранее грузовой корабль «Прогресс МС-30» отстыковался от модуля «Звезда» российского сегмента МКС. Корабль войдет в слои атмосферы Земли и распадется на части.