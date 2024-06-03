Группировка «Север» продолжает продвигаться вглубь обороны ВСУ под Харьковом

сегодня в 13:43

На харьковском направлении спецоперации силы российской группировки войск «Север» продолжают двигаться в глубину обороны ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

ВС РФ уничтожили личный состав и технику 57-й мотопехотной и 82-й десантно-штурмовой бригад армии Украины, а также 125-й бригады теробороны противника. Это произошло у Нескучного, Гранова и Константиновки.

Также российским силам удалось отразить 5 контратак штурмовых групп ВСУ около Липцов и Волчанска.

На данном направлении СВО украинская армия потеряла до 215 солдат, танк, 2 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, 2 122-мм гаубицы Д-30.

Ранее военкор Влад Андрица показал видео боя российских солдат с ВСУ под Харьковом.