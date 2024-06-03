Военный корреспондент Влад Андрица рассказал о ходе боевых действий на харьковском направлении СВО. На одном из участков фронта натиск противника отразили военные 15-го СМП 1-й танковой армии ВС РФ, сообщает RT .

По словам командующего взводом с позывным Мамур, его подопечным удалось пресечь атаку ВСУ. Противник попытался отбить натиск российских военных, однако такие попытки не увенчались успехом.

«Броня сюда больше не заезжала», — добавил Мамур, подчеркнув, что украинские бронемашины после боестолкновения больше не подходили к позициям российских войск.

Военкор также продемонстрировал, как военнослужащие ВС России передвигались вдоль лесополосы к позициям с автоматическим гранатометом на станке (АГС). Во время беседы с командиром взвода с позывным Француз поступила команда атаковать личный состав ВСУ, который находился за 1,5 км от российских сил. Далее расчет занял позицию и открыл огонь.

По итогу бойцы 15-го СМП 1-й танковой армии успешно отразили атаку украинских военных на харьковском направлении, отметил военкор.