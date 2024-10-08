Группа «Би-2» добровольно отказалась от юрзащиты товарного знака в РФ

Фронтмены музыкальной группы «Би-2» Егор Бортник*, известный как Лева, и Александр Уман, известный как Шура, отказались юридически защищать свое название в России, сообщает Mash .

Товарный знак ООО «Би-2» принадлежал музыкантам до момента, пока они находились в России. После того как Лева* и Шура уехали из страны, они переоформили товарный знак на Марию Крутову из Рязани. Этот случай уникальный, так как обычно правообладатели просто ждут, когда истечет срок действия товарной марки.

Кто такая Мария Крутова, достоверно неизвестно. Сама она представляется по фамилии Вьюгина и называет себя пиарщиком «Би-2». После передачи прав на товарный знак Лева* и Шура отказались от его юридической защиты.

Ранее Лева* оказался в центре внимания после того, как выразил скорбь по ликвидации бойцов ВСУ в Полтаве.

*Признан иноагентом в России.