Грозовые ливни с градом накроют Москву 20 июня

По данным Росгидромета, с 03:00 до 22:00 20 июня в Москве ожидается гроза с дождем, в отдельных районах с ливнем и градом, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами до 15-20 м/с.

Главное управление МЧС России по г. Москве порекомендовало автомобилистам снижать скорость движения, избегать опасных маневров и парковки под деревьями.

Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, а также не оставлять детей без присмотра. При необходимости можно звонить по телефонам: «101», «112», 8 (495) 637-31-01.