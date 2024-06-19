Грозовые ливни с градом накроют Москву 20 июня
МЧС предупредило жителей столицы о ливнях с градом 20 июня
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20 июня Москву накроют сильные грозы, ливни, град и шквалистый ветер, горожанам нужно соблюдать меры предосторожности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС столицы.
По данным Росгидромета, с 03:00 до 22:00 20 июня в Москве ожидается гроза с дождем, в отдельных районах с ливнем и градом, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами до 15-20 м/с.
Главное управление МЧС России по г. Москве порекомендовало автомобилистам снижать скорость движения, избегать опасных маневров и парковки под деревьями.
Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, а также не оставлять детей без присмотра. При необходимости можно звонить по телефонам: «101», «112», 8 (495) 637-31-01.