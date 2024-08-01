В Кузбассе коммерсант расстреливал силовиков, прятавшихся в контейнере

В Кузбассе судят гендира строительного управления за стрельбу по силовикам

Кузбасский областной суд вынесет приговор экс-генеральному директору АО «Новокузнецкое ДРСУ», который в апреле 2023 года стрелял в силовиков при задержании, сообщает журнал «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

По версии следствия, прошлой весной правоохранители пришли к мужчине домой в поселке Пушной с обыском. Коммерсанта подозревали в мошенничестве.

В моменте мужчина начал палить в силовиков из ружья через окно. Потерпевшим пришлось укрываться во дворе за расположенными на участке постройками, металлическим контейнером и внутри него. Один из сотрудников Росгвардии, следователь и понятой получили ранения.

Теперь кузбасскому бизнесмену инкриминируют статьи 295 и 317 Уголовного кодекса РФ о посягательстве на жизни следователя и сотрудника правоохранительных органов.

Издание отмечает, что стрелку может грозить пожизненное лишение свободы.