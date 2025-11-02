Грозит 15 суток: рэпера Icegergert вызвали в прокуратуру

Рэперу Icegergert (настоящее имя — Георгий Гергерт) сотрудник прокуратуры принес на дом официальное уведомление о вызове в ведомство, сообщает SHOT .

Работнику прокуратуры в доме музыканта никто не открыл, поэтому документ положили в почтовый ящик, а копию разместили в двери. Кроме того, рэпера известили в соцсетях.

24 -летний Гергерт должен явиться в прокуратуру, где против него будет возбуждено административное дело по статье 20.3 КоАП РФ «Пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций». Максимальное наказание — 15 суток ареста.

Если музыкант проишгнорирует уведомление, то против него возбудят административное дело по статье 17.7 КоАП РФ «Невыполнение законных требований прокурора». В этом случае к аресту прибавится штраф в 1,5 тыс. рублей.

В октябре разразился скандал из-за того, что артист в конце концерта в Москве выкрикнул лозунг АУЕ* «Жизнь ворам»**. Рэперу пришлось извиниться за происшествие. Он отметил, что не поддерживает запрещенные организации.

*Международное общественное движение Арестантское уголовное единство (АУЕ) признано в России экстремистским, террористическим и запрещено.

**Ряд материалов, в которых есть фраза «Жизнь ворам», внесены в реестр экстремистских материалов Минюста РФ.

