Гроза, ливень и порывистый ветер обрушатся на Москву в среду

В ближайшее время и до конца дня местами в столице пройдут сильный ливень, гроза, а ветер будет дуть с порывами до 15 м/с. Жителям и гостям мегаполиса стоит быть аккуратными, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Водителям рекомендовали снизить скорость и увеличить интервал от впереди идущих транспортных средств. Лучше избегать внезапных перестроений, обгонов и других маневров.

Пешеходам не стоит укрываться под деревьями. Рекомендуется обходить шаткие конструкции и рекламные щиты. Не нужно оставлять детей без присмотра. При необходимости следует звонить по телефонам: 101, 112 или 8 (495) 637-31-01.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус заявил, что волна холода закончилась в Москве в минувший понедельник, но 19 июня она вернется. В этот день в столице температура будет не выше плюс 16 — плюс 18 градусов.