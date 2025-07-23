сегодня в 14:26

Гроза и дождь пришли в Москву третий день подряд

В столицу снова пришли дожди и грозы. Неблагоприятные погодные явления сохранятся до 21 часа. При грозе порывы ветра могут достигать 15 м/с, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

По информации Telegram-канала MSK1.RU, дождь уже льет в Головинском районе. Также ливни могут пройти в подмосковных Сходне, Химках и Балашихе.

В МЧС рекомендуют водителям снизить скорость и увеличить дистанцию о других транспортных средств, избегать резких маневров. Машину лучше парковать подальше от деревьев.

Пешеходам стоит обходить шаткие конструкции, рекламные щиты. Нельзя оставлять детей без присмотра. При необходимости нужно звонить по телефонам: 101, 112 и 8 (495) 637-31-01.

В Москве и области объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за грозы. Он будет действовать до 21 часа.