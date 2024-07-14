сегодня в 07:12

Гроза и до +30 градусов ожидается в Московском регионе в воскресенье

В Московской области и столице в воскресенье прогнозируется жаркая погода с грозой, температура поднимется до плюс 28 — плюс 30 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

При переменной облачности прогнозируется кратковременный дождь, местами сильный.

Ветер северной четверти будет дуть со скоростью 5-10 м/с, при грозе порывы могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление составит 747 мм рт. ст.

В столице из-за жары действует «оранжевый» уровень погодной опасности, а еще «желтый» — из-за грозы, дождя и ветра. Также «желтый» уровень опасности погоды объявили в Подмосковье из-за грозы, ветра и дождя.